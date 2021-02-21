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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة بضائع عامة وحاويات بميناء دمياط

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:01 ص
ميناء
ميناء
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استقبل ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 3056 شاحنة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و354 طنا تشمل: 6134 طن فوسفات و3722 طن يوريا و7522 طن رمل و910 أطنان من الأسمنت و10066 كلنكر، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و107 أطنان تشمل: 7890 طن ذرة و5 آلاف طن خردة و3218 طن سكر، و25 ألفا و909 أطنان قمح.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1178 حاوية مكافئة تشمل: خضروات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والمغرب وألمانيا وسنغافورة وأمريكا وإسبانيا وروسيا وهونج كونج وباكستان وكرواتيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 389 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1923 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 97 ألفا و14 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 67 ألفا و501 طن.

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