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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

55 شركة مصرية تشارك فى «جلف فود» بدبى

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:57 ص
جلف فود
جلف فود
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أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن مشاركة 55 شركة مصرية من كبرى الشركات المصرية في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بمعرض جلفود دبي خلال الفترة من ٢١-٢٥ فبراير ٢٠٢١ بعد قرابة عام من توقف كافة الفعاليات الدولية.

وأوضح المجلس في بيان، اليوم الأحد- أن المعرض يُعد من أكبر المعارض المُتخصصة في مجال الصناعات الغذائية عربيا وعالميا، ويعد ملتقى إستيراتيجيا للمصنعين والموردين والموزعين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح البيان، أن السوق الإماراتية تعد من أحد أهم الأسواق المُستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة بلغت 134 مليون دولار في عام 2020.

وأشار إلى أن الشركات المصرية تتواجد بأربع قاعات بالمعرض نظرا لتنوع المنتجات من شركات المجمدات زيوت الطعام، المخللات، الزيتون وزيت الزيتون، السناكس والمقرمشات والحلويات، العصائر، العسل والمربات، المكرونات، الصوصات وإضافات الأغذية ومكونات الخبز، الوجبات سريعة التحضير، صلصة الطماطم، بالإضافة إلى شركات الألبان ومنتجاتها، ومصنعات اللحوم والدواجن، والبقوليات والحبوب.

وأشار المجلس إلى أنه قام بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري بدبي بدعوة المستوردين من مختلف الدول المُتواجدة بالمعرض لزيارة الشركات المصرية المشاركة لبحث سبل التعاون المختلفة، كما تم الإعلان عن التواجد المصري بمختلف أرجاء أرض المعرض.

جدير بالذكر أن مصر تعتبر من أولى الدول التي قامت بالمشاركة بمعرض جلفود دبي لتستمر المشاركة لأكثر من ٢٠ عاما دون انقطاع وبتواجد نُخبة من أفضل الشركات المصرية المُصدرة العاملة بقطاع الصناعات الغذائية.

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