رئيس «تيار الحكمة» بالبرلمان العراقي يزور الطريقة الكسنزانية

زار السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني بالبرلمان العراقي التكية الكسنزانية في السليمانية، ووضع اكليل من الزهور على مرقد ومقام شيخ الطريقة العلية القادرية الكسنزانية السيد الشيخ الخليفة السلطان محمد المحمد الكسنزان الحسيني قدس سره العزيز رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم.جاء ذلك خلال زيارة السيد عمار الحكيم لمحافظة السليمانية، واستذكر السيد عمار الحكيم مع نجل حضرة السلطان، الشيخ ملاس محمد الكسنزان، التاريخ المشترك الذي جمعنا تحت خيمة الإسلام ومحبة أهل البيت عليهم السلام، والتحديات والفرص المشتركة التي تواجه العراق.كما بين رئيس تحالف عراقيون خلال اللقاء أن” الحمل لاينهض به إلا أهله وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك.وقد نقل سلامه وتحدياته للسيد الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان الحسيني قدس سره العزيز رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم بسبب سفره إلى خارج البلاد.وحضر اللقاء أعضاء المجلس الثقافي الكسنزاني المركزي للطريقة العلية القادرية الكسنزانية، وتم التأكيد أن رسالة الإرشاد الكسنزانية العالمية في نشر قيم المحبة والسلام والتسامح بين المجتمعات العالمية اليوم لها دور كبير في مد جسور التواصل المستمر لما فيه نفع وخير البشرية.