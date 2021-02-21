أكاديمي: كورونا سيختفي من أمريكا في إبريل

قال مارتي مكاري، الأكاديمي الأمريكي والأستاذ في كلية الطب، إنه يتوقع أن تنتهي أزمة فيروس كورونا على الأغلب بحلول أبريل المقبل، في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا من الوباء.وقال مكاري في مقال نشره في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن معدل الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77% منذ يناير الماضي، مضيفا أن هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن أمريكا تخطو قدما نحو مستوى منخفض من العدوى.وتابع: "معظم المصابين الجدد تظهر عليهم أعراض خفيفة أو لا تظهر أعراض نهائيا، ذلك أتوقع أن يختفي كوفيد- 19 في الغالب بحلول أبريل، مما يسمح للأمريكيين باستئناف حياتهم الطبيعية ".ويستند مكاري في تقديره إلى أن عدد التطعيمات التي أعطيت في الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدد المصابين، الذي تجاوز 28 مليونا، يمكن أن يساهم في تشكيل مناعة القطيع بحلول الربيع.