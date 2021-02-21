فيسبوك يحذف الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار

قال فيسبوك إنه حذف اليوم الأحد، الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار، بموجب معاييره التي تحظر التحريض على العنف.جاء ذلك بعد يوم من مقتل متظاهرين اثنين عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة ضد انقلاب الأول من فبراير.وقال ممثل لفيسبوك في بيان "تماشيًا مع سياساتنا العالمية، حذفنا صفحة فريق معلومات تاتمادا من فيسبوك بسبب الخرق المتكرر لمعايير أوساطنا التي تحظر التحريض على العنف..".ويشتهر جيش ميانمار باسم تاتمادا. ولم تعد صفحته متاحة اليوم الأحد.ولم يرد المتحدث العسكري على اتصال هاتفي من رويترز للحصول على تعليق.وقال موظفون في أجهزة الطوارئ إن اثنين قتلا في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار يوم السبت، عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير وذلك في أكثر الأيام دموية خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.