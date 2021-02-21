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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ناخبو النيجر يصوتون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:20 ص
الناخبون في النيجر
الناخبون في النيجر
وكالات
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يدلي الناخبون في النيجر بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة والتي من المتوقع أن تكون بداية لأول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ استقلال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عن فرنسا عام 1960.

وينظر كثيرون إلى مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم على أنه الأوفر حظا بعد تقدمه في الجولة الأولى التي أجريت في 27 ديسمبر كانون الأول بعد حصوله على 39.3 % من الأصوات.

ويواجه بازوم في هذه الجولة الرئيس الأسبق مهامان عثمان الذي حصل على 17 %.

وشغل بازوم،السياسي البالغ من العمر 61 عاما، عدة مناصب عليا في حكومة الرئيس المنتهية ولايته محمد إيسوفو منها وزارتا الخارجية والداخلية.

وتعهد بازوم بمواصلة سياسات إيسوفو والتركيز على الأمن مع محاربة البلاد عمليات تمرد في الوقت الذي يطبق فيه سياسات لإصلاح الاقتصاد.

وكان عثمان (71 عاما) أول رئيس منتخب ديمقراطيا للنيجر وأطيح به في انقلاب عسكري عام 1996.

وقد حظي بتأييد نحو عشرة أحزاب أصغر ومرشحين من الجولة الأولى.

وتعهد عثمان بإحداث تغيير والتصدي للفساد.

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