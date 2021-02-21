5944 إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين

قالت وزارة الصحة الأرجنتينية مساء السبت أنه تم تسجيل 5 آلاف و944 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليونين و60 ألفا و625 حالة.وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا خلال نفس الفترة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في البلاد 51 ألفا و.122وسجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 3 مارس 2020.ولا تزال قيود الحجر الصحي سارية في الأرجنتين منذ 20 مارس.