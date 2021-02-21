موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)

◄ فستان مقلم ابيض واسودك



◄ فستان مقلم مطرز:



◄ فستان توب:



قدمت العديد من التصميمات الجذابة والأنيقة منها تصميم عملي لفستان مقلم، بتصميم ذو تنورة طويلة وتوب بأكمام طويلة وواسعة، منقوش بالخطوط باللون الروز الداكن، وصممت التنورة بخطوط باللونين الأزرق والأخضر بتصميم الـ A line.تم تقديم فستان يناسب الخروجات المسائية، مقلم باللونين الأبيض والأسود، بتصميم توب ذي فتحة صدر مربعة، وحمالات عريضة، مع حزام عريض أسود على الخصر، أما التنورة فجاءت بتصميم حورية البحر، مع الكشكاش المنفوش أسفل التنورة، ذات البطانة السوداء.تم تقديم فستان مقلم أسود صممت خطوطه من الترتر الذهبي المطرز، مع توب ذوي أكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف V، وحزام عريض على الخصر، وتنورة طويلة بتصميم الـ A line.تم تقديم فستان صمم بخطوط باللون البيج والأخضر والرمادي الباستيل، مع تنورة طويلة بتصميم A line، وتوب بدون أكمام، مقلم بخط أسود رفيع على الصدر.