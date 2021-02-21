موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
الأحد 21/فبراير/2021 - 09:11 ص
سلمى بدرطباعة
بدأت فعاليات رابع يوم من أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، وقدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة موديلات من الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار لتمنح المرأة إطلالة عصرية وجريئة وتتميز الفساتين المقلمة بأناقتها وجاذبيتها حيث انها تظهر من يرتديها بإطلالة مثالية.
◄ فستان مقلم طويل:
قدمت العديد من التصميمات الجذابة والأنيقة منها تصميم عملي لفستان مقلم، بتصميم ذو تنورة طويلة وتوب بأكمام طويلة وواسعة، منقوش بالخطوط باللون الروز الداكن، وصممت التنورة بخطوط باللونين الأزرق والأخضر بتصميم الـ A line.
◄ فستان مقلم ابيض واسودك
◄ فستان مقلم مطرز:
◄ فستان توب:
◄ فستان مقلم طويل:
قدمت العديد من التصميمات الجذابة والأنيقة منها تصميم عملي لفستان مقلم، بتصميم ذو تنورة طويلة وتوب بأكمام طويلة وواسعة، منقوش بالخطوط باللون الروز الداكن، وصممت التنورة بخطوط باللونين الأزرق والأخضر بتصميم الـ A line.
◄ فستان مقلم ابيض واسودك
تم تقديم فستان يناسب الخروجات المسائية، مقلم باللونين الأبيض والأسود، بتصميم توب ذي فتحة صدر مربعة، وحمالات عريضة، مع حزام عريض أسود على الخصر، أما التنورة فجاءت بتصميم حورية البحر، مع الكشكاش المنفوش أسفل التنورة، ذات البطانة السوداء.
◄ فستان مقلم مطرز:
تم تقديم فستان مقلم أسود صممت خطوطه من الترتر الذهبي المطرز، مع توب ذوي أكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف V، وحزام عريض على الخصر، وتنورة طويلة بتصميم الـ A line.
◄ فستان توب:
تم تقديم فستان صمم بخطوط باللون البيج والأخضر والرمادي الباستيل، مع تنورة طويلة بتصميم A line، وتوب بدون أكمام، مقلم بخط أسود رفيع على الصدر.
موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
موديلات الفساتين المقلمة خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)