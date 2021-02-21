رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اللقطات الأخير لـ«اللانش الغارق» وطاقمه المفقود (فيديو)

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:01 ص
فيديو للانش الغارق
فيديو للانش الغارق
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
حصلت "الدستور" على فيديو للانش الغارق "إبراهيم رجب"، والذي كان في طريقه لتوصيل طرود إلى سفينة بغاطس البحر المتوسط.

ويرصد الفيديو لحظات تحميل اللانش بالطرود التي كانت مجهزة لتسليمها للسفينة بعرض البحر، إلا أن لاختلال في ونش السفينة أدى إلى سقوط الحمولة مرة أخرى على اللانش لينقلب في البحر بجميع من عليه، ويظهر في الفيديو لقطات لشهداء لقمة العيش الخمسة ليكون هذا الفيديو هو آخر شي يسجل لهم قبل ابحارهم بلا عودة.

وتكثف هيئة قناة السويس بالتنسيق مع القوات البحرية والإنقاذ النهري من جهودها لمحاولة العثور على عمال اللنش الغارق المفقودين حتى الآن داخل مياه البحر المتوسط رغم سوء الأحوال الجوية المتزامنة مع نوة الشمس الصغرى.

ويذكر أن خرج "لانش إبراهيم رجب"، مساء أمس، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية وذلك بتوصيل طرود إلى سفينة بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، لتوصيل عدد من الطرود إلى إحدى السفن، إلا أن اللانش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستقبلت مشرحة مستشفى السلام بورسعيد جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ويعمل بـ" لانش" أحد التوكيلات الملاحية، وذلك عقب نجاح جهود انتشال جثته من المياه، كما خرجت أمس جثة قائد اللانش ماهر رجب برفح بقطاع غزة وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري وإعادتها إلى مشرحة مستشفى السلام ببورسعيد ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ3 الآخرين.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية سيناء

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فنان صربي يحول أسلحة القتل إلى أدوات موسيقية

تايوان تؤكد إصابة 3 بسلالة كورونا البرازيلية

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

إيمان يحيى: أوفيت يوسف إدريس حقه.. وجمال الحياة في الاختلاف

أشرف العشماوي: الجائزة تسعد أي كاتب.. وعدم حصولي عليها لا يضايقني

وثائقي جديد يرسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي وودي ألن

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم