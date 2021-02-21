اللقطات الأخير لـ«اللانش الغارق» وطاقمه المفقود (فيديو)

حصلت "الدستور" على فيديو للانش الغارق "إبراهيم رجب"، والذي كان في طريقه لتوصيل طرود إلى سفينة بغاطس البحر المتوسط.ويرصد الفيديو لحظات تحميل اللانش بالطرود التي كانت مجهزة لتسليمها للسفينة بعرض البحر، إلا أن لاختلال في ونش السفينة أدى إلى سقوط الحمولة مرة أخرى على اللانش لينقلب في البحر بجميع من عليه، ويظهر في الفيديو لقطات لشهداء لقمة العيش الخمسة ليكون هذا الفيديو هو آخر شي يسجل لهم قبل ابحارهم بلا عودة.وتكثف هيئة قناة السويس بالتنسيق مع القوات البحرية والإنقاذ النهري من جهودها لمحاولة العثور على عمال اللنش الغارق المفقودين حتى الآن داخل مياه البحر المتوسط رغم سوء الأحوال الجوية المتزامنة مع نوة الشمس الصغرى.ويذكر أن خرج "لانش إبراهيم رجب"، مساء أمس، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية وذلك بتوصيل طرود إلى سفينة بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، لتوصيل عدد من الطرود إلى إحدى السفن، إلا أن اللانش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.واستقبلت مشرحة مستشفى السلام بورسعيد جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ويعمل بـ" لانش" أحد التوكيلات الملاحية، وذلك عقب نجاح جهود انتشال جثته من المياه، كما خرجت أمس جثة قائد اللانش ماهر رجب برفح بقطاع غزة وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري وإعادتها إلى مشرحة مستشفى السلام ببورسعيد ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ3 الآخرين.