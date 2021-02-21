مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
الأحد 21/فبراير/2021 - 09:00 ص
سلمى بدرطباعة
بدأت فعاليات رابع يوم من أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، وقدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة موديلات من حقائب اليد المميزة باللون الأحمر خلال عروض أزياء عام 2021 المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار لتمنح المرأة إطلالة عصرية وجريئة.
◄ حقائب صغيرة
حافظت الحقائب الصغيرة على مكانتها ضمن احدث صيحات موضة عام 2021، تم تقديم حقيبة الخصر الشفافة والحقيبة الكورشيه المزينة باللؤلؤ الأحمر.
◄ حقائب متوسطة الحجم
تم تقديم تشكيلة متنوعة وفخمة من حقائب الـ Tote بموديل متوسط الحجم مزودة بيد قصيرة يمكن تنسيقها مع فستان أسود قصير وحذاء أحمر خلال النهار وتم تقديم حقيبة peekaboo بحجمها المتوسط الذي يمكن تنسيقه مع مختلف اللوكات على مدار اليوم.
◄ حقائب كتف:
تميزت حقائب الكتف التى تم تقديمها بالأحجام العملية والجلود الفاخرة والسلاسل التي ترشحها لتكون اكسسوارًا مثالي في المساء والمزوده بقفل معدني.
◄ حقائب الدلو:
تم تقديم تصميمات رائعة من حقائب الدلو bucket bags مزوده بحزام عريض طويل يمكن التحكم بطوله وتقديم تصميم اخر رائع بنقشة جلد التمساح.
◄ حقائب صغيرة
حافظت الحقائب الصغيرة على مكانتها ضمن احدث صيحات موضة عام 2021، تم تقديم حقيبة الخصر الشفافة والحقيبة الكورشيه المزينة باللؤلؤ الأحمر.
◄ حقائب متوسطة الحجم
تم تقديم تشكيلة متنوعة وفخمة من حقائب الـ Tote بموديل متوسط الحجم مزودة بيد قصيرة يمكن تنسيقها مع فستان أسود قصير وحذاء أحمر خلال النهار وتم تقديم حقيبة peekaboo بحجمها المتوسط الذي يمكن تنسيقه مع مختلف اللوكات على مدار اليوم.
◄ حقائب كتف:
تميزت حقائب الكتف التى تم تقديمها بالأحجام العملية والجلود الفاخرة والسلاسل التي ترشحها لتكون اكسسوارًا مثالي في المساء والمزوده بقفل معدني.
◄ حقائب الدلو:
تم تقديم تصميمات رائعة من حقائب الدلو bucket bags مزوده بحزام عريض طويل يمكن التحكم بطوله وتقديم تصميم اخر رائع بنقشة جلد التمساح.
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)
مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)