مجموعة حقائب اليد الحمراء خلال عروض أزياء عام 2021 (صور)

◄ حقائب صغيرة



◄ حقائب متوسطة الحجم



◄ حقائب كتف:



◄ حقائب الدلو:



بدأت فعاليات رابع يوم من أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، وقدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة موديلات من حقائب اليد المميزة باللون الأحمر خلال عروض أزياء عام 2021 المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار لتمنح المرأة إطلالة عصرية وجريئة.حافظت الحقائب الصغيرة على مكانتها ضمن احدث صيحات موضة عام 2021، تم تقديم حقيبة الخصر الشفافة والحقيبة الكورشيه المزينة باللؤلؤ الأحمر.تم تقديم تشكيلة متنوعة وفخمة من حقائب الـ Tote بموديل متوسط الحجم مزودة بيد قصيرة يمكن تنسيقها مع فستان أسود قصير وحذاء أحمر خلال النهار وتم تقديم حقيبة peekaboo بحجمها المتوسط الذي يمكن تنسيقه مع مختلف اللوكات على مدار اليوم.تميزت حقائب الكتف التى تم تقديمها بالأحجام العملية والجلود الفاخرة والسلاسل التي ترشحها لتكون اكسسوارًا مثالي في المساء والمزوده بقفل معدني.تم تقديم تصميمات رائعة من حقائب الدلو bucket bags مزوده بحزام عريض طويل يمكن التحكم بطوله وتقديم تصميم اخر رائع بنقشة جلد التمساح.