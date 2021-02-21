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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد موجة الطقس السيئ.. العثور على عشرات الجثث تحت الثلج بأمريكا

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:53 ص
العثور على جثث تحت
العثور على جثث تحت الثلج
هدير سند
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كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، الأمريكية أنه مع إزالة الثلوج من شوارع ولاية تكساس الأمريكية المنكوبة، بعد أيام من الطقس الغريب الذي ضرب المنطقة، عثر على عشرات الجثث لأشخاص يعتقد أنهم تجمدوا حتى الموت.

ويمكن أن تتدهور صحة الإنسان وصولا إلى الموت من البرد، في حال انخفاض درجة حرارته بشكل أسرع من قدرته على إنتاجه، وإذا بدأت حرارة الجسم الطبيعية في الانخفاض عن مستوى 35 درجة مئوية.

وقالت إن هؤلاء الموتى عجزوا عن توفير الدفء في منازلهم بعد انقطاع الكهرباء عن عشرات الملايين من المنازل في الولاية الجنوبية.

ومن بين 70 حالة وفاة سجلت في تكساس الغنية بالنفط بسبب العاصفة الثلجية وما رافقها من انخفاض درجات الحرارة، فإن 10 أشخاص ماتوا في منازلهم التي فقدت حراراتها، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وكان من بين هؤلاء فتى في الـ11 من عمره، مات وهو نائم على سريره، قرب مدينة هيوستن.

وقال مسؤولون في الولاية إنهم تلقوا اتصالات من أشخاص في الأيام الأخيرة، تطلب منهم المساعدة للتحقق ما إذا كان أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم يعانون بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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