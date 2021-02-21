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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:57 ص
جيش مصر
جيش مصر
هدير سند
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وضع تصنيف "جلوبال فاير باور" لعام 2021 الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي تمتلك أكثر جيوش العالم قوة، ولم تظهر أي دولة عربية ضمن المراتب العشر الأولى وفق التصنيف.

واعتمد موقع جلوبال فاير باور في تصنيفه على 50 عاملا ساهمت في تقدم الجيوش أو تأخرها، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية.

وظهرت بعض الدول العربية ضمن تصنيفات متأخرة عن الجيوش العشرة الأقوى في العالم، بحسب الترتيب التالي:

مصر حققت المرتبة الأولى عربيا من ناحية قوة جيشها، وظهرت في المرتبة 13 ضمن التصنيف العالمي.

واعتبر التصنيف السعودية ثاني أقوى دولة عربية عسكريا، ورقم 17 عالميا

وظهرت الجزائر ضمن التصنيف 27 عالميا، وثالث أقوى الدول العربية

واحتل الجيش الإماراتي مرتبة رابع أقوى الجيوش العربية، بحصوله على التصنيف 36 عالميا

أما المغرب فتظهر في المرتبة الخامسة عربيا، و53 عالميا

وظهر العراق في المرتبة السادسة عربية، و57 عالميا

وكان المركز السابع عربيا من نصيب الجيش السوري، الذي جاء بالمرتبة 65 عالميا

وظهرت ليبيا في المرتبة الثامنة عربيا، و70 عالميا

واحتلت الكويت المرتبة التاسعة عربيا، و71 عالميا

وتلتها عمان في المرتبة العاشرة عربيا، و72 عالميا

وتبعتها تونس في المرتبة 11 عربيا، و73 عالميا

وظهرت الأردن في المرتبة 12 عربيا، و74 عالميا

واعتبر التصنيف السودان الجيش رقم 13 عربيا، و77 عالميا

وجاءت اليمن في التصنيف 14 عربيا، و78 عالميا

أما قطر فقد احتلت المرتبة 15 عربيا، و82 عالميا

وظهرت البحرين في المرتبة 16 عربيا، و103 عالميا

وحصلت لبنان على المركز 17 عربيا، و116 عالميا

وجاءت موريتانيا في التصنيف الأخير بحصولها على المرتبة 18 عربيا، و126 عالميا

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