تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

وضع تصنيف "جلوبال فاير باور" لعام 2021 الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي تمتلك أكثر جيوش العالم قوة، ولم تظهر أي دولة عربية ضمن المراتب العشر الأولى وفق التصنيف.واعتمد موقع جلوبال فاير باور في تصنيفه على 50 عاملا ساهمت في تقدم الجيوش أو تأخرها، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية.وظهرت بعض الدول العربية ضمن تصنيفات متأخرة عن الجيوش العشرة الأقوى في العالم، بحسب الترتيب التالي:مصر حققت المرتبة الأولى عربيا من ناحية قوة جيشها، وظهرت في المرتبة 13 ضمن التصنيف العالمي.واعتبر التصنيف السعودية ثاني أقوى دولة عربية عسكريا، ورقم 17 عالمياوظهرت الجزائر ضمن التصنيف 27 عالميا، وثالث أقوى الدول العربيةواحتل الجيش الإماراتي مرتبة رابع أقوى الجيوش العربية، بحصوله على التصنيف 36 عالمياأما المغرب فتظهر في المرتبة الخامسة عربيا، و53 عالمياوظهر العراق في المرتبة السادسة عربية، و57 عالمياوكان المركز السابع عربيا من نصيب الجيش السوري، الذي جاء بالمرتبة 65 عالمياوظهرت ليبيا في المرتبة الثامنة عربيا، و70 عالمياواحتلت الكويت المرتبة التاسعة عربيا، و71 عالمياوتلتها عمان في المرتبة العاشرة عربيا، و72 عالمياوتبعتها تونس في المرتبة 11 عربيا، و73 عالمياوظهرت الأردن في المرتبة 12 عربيا، و74 عالمياواعتبر التصنيف السودان الجيش رقم 13 عربيا، و77 عالمياوجاءت اليمن في التصنيف 14 عربيا، و78 عالمياأما قطر فقد احتلت المرتبة 15 عربيا، و82 عالمياوظهرت البحرين في المرتبة 16 عربيا، و103 عالمياوحصلت لبنان على المركز 17 عربيا، و116 عالمياوجاءت موريتانيا في التصنيف الأخير بحصولها على المرتبة 18 عربيا، و126 عالميا