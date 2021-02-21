أسبوع الموضة بنيويورك يقدم صيحات الإكسسوارات المميزة خلال عروض 2021

موضة الأقراط الطويلة



- إكسسوارات الشعر



بدأت فعاليات رابع يوم من أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، وقدم مصممو الأزياء، خلال عروضهم المختلفة، موديلات من صيحات الإكسسوارات المميزة خلال عروض أزياء 2021 المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار لتمنح المرأة إطلالة عصرية وجريئة.برزت صيحة الأقراط الطويلة جدا بالحجم الكبير هذا العام، حيث قدمت العديد من التصميمات المميزة التي تغطي جزء من الأذن وتنسدل من الأمام لتضيف لمسة جذابة ولافتة لإطلالة المرأة وقدمت مجموعة من الأقراط السوداء مع لمسات من اللون الفضي، والأقراط باللون الرمادي والأقراط باللون الأزرق.برزت العديد من تصميمات إكسسوارات الشعر المميزة التي يمكن اعتمادها في الإطلالة خلال المناسبات المختلفة، حيث تم تقديم طوق الشعر الأحمر بتصميم الورود ليضيف لمسة حيوية لإطلالة المرأة، فضلًا عن الإكسسوار المزينة بالورود الملونة من الأمام وقدمت إكسسوارات شعر كبيرة وجريئة يمكن تنسيقها مع فساتين السهرة، والتي جمعت بين الورود والفيونكات لتمنح المرأة إطلالة رومانسية حالمة.