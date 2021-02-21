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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم فى إسنا

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:44 ص
حادث تصادم باإسنا
حادث تصادم باإسنا
هدى الأمير
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين إثر اصطدام سيارة ميكروباص بمقطورة محملة بالقصب، كانت تقف على جانب الطريق السريع بجوار كوبري قرية الفارسية التابعة لمجلس قروي النجوع بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

في البداية تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، يفيد باصطدام سيارة ميكروباص تحمل رقم "ص.ق.ع 4151"، بمقطورة محملة بمحصول القصب كانت تقف على جانب الطريق السريع بجوار كوبري قرية الفارسية التابعة لمركز قروي النجوع بإسنا، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وأصيب 5 آخرين تراوحت إصابتهم ما بين كسور وجروح متفرقة.

وعلي الفور انتقل لمكان الحادث كل من إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وصالح غانم رئيس قرية النجوع بحري، واللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد نمر رئيس وحدة الحماية المدنية، والنقيب صبري خزام وكيل وحدة مرور إسنا، والنقيب عبد الله عاشور معاون مباحث مركز شرطة إسنا، والنقيب محمد حسن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقى العلاج اللازم، والمتوفين إلى مشرحة إسنا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
حادث تصادم باإسنا
حادث تصادم باإسنا
حادث تصادم باإسنا
حادث تصادم باإسنا

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