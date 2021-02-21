جوتيريش يدين استخدام القوة المميتة في بورما

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ليل السبت الأحد «استخدام القوة المميتة» في بورما، حيث فتحت قوات الأمن النارعلى متظاهرين مناهضين للانقلاب ما أدى إلى مقتل شخصين.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، قال جوتيريش: «أنا أدين استخدام العنف المميت في بورما»، مشددًا على أن استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين أمر غير مقبول.وأضاف: «أن لكل فرد الحق في التجمع السلمي، أدعو جميع الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات والعودة إلى حكومة مدنية».وقُتل متظاهران وجُرح نحو ثلاثين آخرين السبت حين أطلقت قوات الأمن البورمية الرصاص على تظاهرة مناهضة للجيش في ماندالاي في وسط البلاد، في أعمال العنف الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.وسُجّل هذا التصعيد غداة وفاة الشابة ميا ثواتي ثواتي خاينج (20 عامًا) العاملة في محل بقالة، إثر إصابتها بالرصاص في 9 فبراير.ويشدد العسكريون منذ الانقلاب الضغط على الحركة المطالبة بالديموقراطية.رغم ذلك نزل آلاف المحتجّين بينهم ممثلون عن أقليات اتنية بالزي التقليدي، من جديد إلى شوارع رانجون عاصمة البلاد الاقتصادية، مطالبين بإعادة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين وإبطال الدستور الذي يُعتبر مؤاتيًا جدًا للعسكريين.