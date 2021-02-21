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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجذب المزيد من الزوار.. أراب نيوز تشيد بمشروع التجلى الأعظم فى سانت كاترين

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:36 ص
سانت كاترين
سانت كاترين
أمينة ذكى
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أشادت صحيفة أراب نيوز بمشروع التجلى الأعظم"، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، في سانت كاترين في سيناء، كما سيربط المشروع المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

وقالت الصحيفة: سيعمل مشروع التجلي الأكبر على تطوير دير سانت كاترين، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فيما تقع مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء وسط سلسلة جبال أشهرها جبل موسى وكذلك جبل كاترين، ودير سانت كاترين من الأقدم في العالم.

وأصدر وزير الإسكان المصري عاصم الجزار تعليمات للمسؤولين بسرعة تنفيذ المشروع، قائلًا إن موقع المشروع فريد وأن القيادة السياسية للبلاد تتابع تنفيذ المشروع.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحي على الجبال المحيطة بالوادي المقدس في ضوء مكانة المدينة التي مثلت وجهة للسياحة الروحية وقدمت خدمات السياحة والترفيه للزوار.

وأشار إلى أن أعمال التطوير لن تتعارض مع الوادي المقدس أو الجزء الرئيسي من المحمية الطبيعية، ولن تكون هناك مبانٍ في هذه المواقع حفاظًا على قدسيتها وقيمتها الأثرية.

يتم حاليًا ترميم الجزء الغربي من مكتبة دير سانت كاترين، الذي يضم ثاني أكبر مجموعة من المخطوطات والمخطوطات المبكرة في العالم. كما تجري أعمال ترميم في بعض الكنائس داخل الدير، مثل كنيسة القديس يوحنا وسانت ستيفان.

وقال الجزار إنه من أجل الحفاظ على روحانية سانت كاترين، يهدف المشروع إلى تطوير المدينة ومحيطها مع الحفاظ في الوقت نفسه على البيئة.

تهدف الخطة إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الزوار بالقرب من سانت كاترين، وتوفير أماكن إقامة للموظفين العاملين في مشاريع سانت كاترين.

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