موقع «أو بي إنديا»: «الإغاثة الإسلامية» مولت منظمة هندية متطرفة

كشف موقع "أو بي انديا" عن تمويل منظمة الأغاثة الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية لجمعية خيرية في الهند وتحديدا في دلهي، تورطت في مخالفات مالية جسيمة فضلا عن تورطها في مزاعم اعتداءات وتحرش بالأطفال داخل الجمعية الخيرية.ووفقا للموقع الهندي فقد سجل جناح الجرائم الاقتصادية بشرطة دلهي قضية بعد تلقيه بلاغات متعددة والتفتيش الذي أجرته اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل (NCPCR)، حيث تحقق الشرطة ضد مركز دراسات الإنصاف (CES) ومسؤوليه، حيث كشف اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل عن وجود مخالفات مالية في دور إيواء كما تم الادعاء بوقوع حالات اعتداء جنسي على الأطفال في إحدى دور الإيواء.كما اتضح وفقا لتحقيقات الشرطة أن دور الإيواء المزعومة تلقت تمويلا من منظمة الإغاثة الإسلامية 35،00،000 روبية وذلك في عام 2019.ووفقا للموقع الهندي فإن منظمة الإغاثة الإسلامية لها سمعة سلبية بسبب دعمها لجماعات متطرفة حول العالم، كما أنها من المنظمات الممنوعة من العمل في بعض الدول والمصنفة على أنها منظمة إرهابية في عدة دول أخرى، كما سبق للحكومة الهند باتهام المنظمة بتمويل المسلحين وتشجيع المتطرفين أيضًا، كما اتهمتها الحكومة الألمانية بأن لها علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة أخرى محظورة في عدة دول.