الرئيس الأمريكى يجرى مباحثات مع رئيس وزراء كندا بعد غد حول مكافحة كورونا

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال أول اجتماع افتراضي ثنائي بينهما بعد غد الثلاثاء، جهود مكافحة كورونا والتغير المناخي.وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الأحد إن بايدن سيسلط الضوء - خلال هذا الاجتماع - على الشراكة العميقة بين بين الولايات المتحدة وكندا في ظل الجوار الجغرافي وعلاقات الصداقة والتعاون في حلف شمال الأطلسي " ناتو".وأشارت إلى أن الاجتماع سيكون فرصة للزعيمين لمراجعة الجهود المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تعزيز الروابط الاقتصادية التي تربط بين الدولتين إلى جانب العلاقات بين الشعبين الأمريكي والكندي.ونوهت إلى أن الرئيس بايدن وأعضاء إدارته سوف يجتمعون افتراضيا - أيضا - مع وزراء الحكومة الكندية للتباحث حول مختلف القضايا الثنائية والدولية.