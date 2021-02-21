أكثر من 100 دولة تستخدم 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعطت 107 دول ومناطق في العالم لسكّانها أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب حصيلة أعّدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، فيما تعهدت مجموعة السبع تعزيز تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة.وتمّت 45 في المئة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الغنية، والتي تعهّدت مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافا مع أكثر الدول فقرا، ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المئة فقط من سكان العالم.وعند الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش كان قد تم إعطاء 201 مليون و42 ألفا و149 جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، حسب تعداد أجرته فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، لكن هذا العدد أقل من الواقع لأن دولتين كبيرتين هما الصين وروسيا لم ترسلا بيانات جديدة منذ حوالى عشرة أيام.وحتى الآن، تم إعطاء 92 بالمئة من الجرعات في البلدان ذات الدخل "المرتفع" أو "المتوسط إلى المرتفع" (بحسب تصنيف البنك الدولي) وتضم أكثر من نصف سكان العالم (53 بالمئة).وبين الدول التسع والعشرين ذات الدخل "المنخفض" بدأت غينيا ورواندا فقط التطعيم. وتتقدم اسرائيل دول العالم على صعيد التلقيح بفارق كبير إذ تلقى نحو نصف سكانها (49 بالمئة) جرعة أولى على الأقل. وحصل 33 بالمئة على الجرعة الثانية لاستكمال التلقيح.والبلدان الأخرى التي تمكنت من تطعيم أكثر من عشرة بالمئة من السكان بجرعة واحدة على الأقل هي بريطانيا (25 بالمئة) والبحرين (16 بالمئة) والولايات المتحدة (13 بالمئة) وتشيلي (12 بالمئة) وسيشيل (43 بالمئة) وجزر المالديف (12 بالمئة).وبالنظر إلى عدد الجرعات التي أعطيت في الإمارات العربية المتحدة، تلقى 25 إلى 50 بالمئة من السكان جرعة واحدة على الأقل، لكن هذه الدولة لا تنشر أرقاما دقيقة حول عدد الأشخاص المشمولين.وبالأرقام المطلقة، تأتي الولايات المتحدة في الطليعة إذ استخدمت 59،6 مليون جرعة، متقدّمةً على الصين (40،5 مليون حتى التاسع من فبراير) وبريطانيا (17،5 مليونا) والهند (10،7 ملايين) وإسرائيل (7،1 ملايين).