كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 86 الفًا و992 حالة.وشهدت البلاد أيضًا 4 حالات وفاة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1557، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وتعافى 433 شخصًا من بين المصابين بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 77 ألفًا و516 حالة.