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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:03 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 86 الفًا و992 حالة.

وشهدت البلاد أيضًا 4 حالات وفاة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1557، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعافى 433 شخصًا من بين المصابين بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 77 ألفًا و516 حالة.

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