الصين تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي في 20 فبراير، مقارنة بثماني حالات في اليوم السابق.وقالت اللجنة- في بيان- إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.وسجلت الصين أيضًا ست حالات جديدة بدون أعراض، مقابل 13 حالة في اليوم السابق، ولا تصنف الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض على أنها حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.وأضافت اللجنة أنه حتى يوم السبت، سجل البر الرئيسي 89831 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين ظل عدد الوفيات بكوفيد-19 كما هو عند 4636.