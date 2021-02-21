واشنطن تؤكد عزمها دعم تسوية سياسية شاملة بأفغانستان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة عازمة على دعم تسوية سياسية شاملة وقابلة للبقاء في أفغانستان.وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية الدكتور عبدالله عبدالله؛ حيث ناقشا "مراجعة الولايات المتحدة لاستراتيجيتها في أفغانستان".وأشار المتحدث إلى أن الوزير الأمريكي وجه- خلال الاتصال- الشكر للدكتور عبدالله؛ لما بذله من جهد مهم في دعم عملية السلام في أفغانستان.