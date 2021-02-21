«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

"كنت أستمع لأغاني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب من حديقة المنزل أثناء طفولتي، حيث كنت ممنوعًا من مشاهدته لانشغالي بالمذاكرة، لذا كنت أبكي عندما استمع له"، هكذا حكي الملحن حلمي بكر عن ذكرياته مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في برنامج "مش ممنوع".وحكي حلمي بكر أن "عبد الوهاب" كان لديه تحفظ على عبد الحليم حافظ في السنوات الأخيرة، لأنه أخل بآداب المسرح، حيث كان يلغي المسافة بين المطرب والجمهور ويجري حوارا بينه وبين الناس في الصالة، وقد أدرك الخطأ الذي ارتكبه في حفلته الأخيرة، وكان انفعاله على الجمهور في الحفل الذي أذاعه التلفزيون على الهواء هو رغبة منه أن يعيد آداب المسرح مرة أخرى.كما حكى أن المخرج محمد كريم، كان يربط "عبد الوهاب" بخيط ويسحبه منه وفقًا للاتجاه الذي يريده أمام الكاميرا بسبب ضعف نظره خوفًا من سقوطه على المسرح ولم يشعر أحد بذلك نهائيًا، مشيرًا إلى أن عبدالوهاب عندما قدم فيلم "رصاصة في القلب" تخلّى عن النظارة؛ لأنه كان قد نضج فكريًا ولحنا وصوتًا، لذا كان يربطه كريم بدبارة.