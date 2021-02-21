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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:18 ص
يوسف إدريس
يوسف إدريس
وائل توفيق
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«من الصعب أن تمنح الجائزة لكاتبين من مصر في سنوات متقاربة، بالتالي لن أستطيع الحصول عليها».. هذا ما حكاه الأديب يوسف إدريس عن شعوره تجاه حصوله على جائزة نوبل بعدما حصل عليها نجيب محفوظ وذلك في حواراه لمجلة "أكتوبر".

وقال يوسف إدريس، إنه حزين بحصول نجيب محفوظ عليها وهو في السابعة والسبعين من عمره، لأنه كان يستحقها وهو في الخمسين من عمره، فقد كان يرى أن الفائدة كانت ستكون أعم وأشمل وأجدى لـ"محفوظ" وأحسن حال حصوله عليها في سن مبكرة، قال: فهو الآن لا يستطيع أن يسافر أو يستمتع بالأموال التي منحت له "فهي تتويج لكاتب متوج فعلا".

واعترف الأديب الراحل بأنه لم يهاجم فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، وصرح نصًا: "أنا لم أهاجم فوز نجيب محفوظ بالجائزة ولكني هاجمت اللجنة، فاللجنة خدعتني بعد أن اتصلوا بي وأخبروني بأنني مرشح للجائزة ولم يكتفوا بذلك بل أعلن ذلك صراحة في صحافة العالم، النيويورك تايمز والنيوزويك والتايمز مثلما، فما حدث من اللجنة كان مستغربا، أن يرشح كاتب ثم تمنح لكاتب آخر في سرية كاملة، ولذلك فإن نجيب محفوظ حين يقول أنه لم يكن يعرف أو يعلم بالجائزة فهذا غير صحيح، نجيب محفوظ كان يعرف أنه مرشح للجائزة".

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