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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فيلم «حنة ورد» يشارك فى مسابقة مهرجان رؤى للفيلم القصير

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:13 ص
حنة ورد
حنة ورد
أ ش أ
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أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير"رؤى"، مشاركة الفيلم الروائي القصير"حنة ورد" ضمن المسابقة الرسمية بالدورة الرابعة من المهرجان، المزمع إقامة فعالياته بالجامعة الأمريكية في الفترة من 21 حتى 29 مارس المقبل.

وأوضحت إدارة المهرجان أن الفيلم سيتم عرضه يوم 24 مارس المقبل في قاعة أيوارت التذكارية بالجامعة الأمريكية ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان.

ويعد الفيلم من الأعمال المهمة التي قدمت مؤخرا على ساحة السينما المستقلة، حيث بدأ رحلته عالميا من مهرجان "كليرمون فيران" الدولي بفرنسا العام الماضي، وحصل على 17 جائزة من مشاركته في أكثر من مهرجان دولي.

"حنة ورد" فيلم روائي قصير تدور قصته حول "ورد" طفلة سودانية في السابعة من عمرها تذهب مع والدتها الحنانة إلى أحد البيوت الشعبية في نزلة السمان من أجل تجهيز العروس، وتبدأ ورد في استكشاف البيت والعالم السري للنساء في يوم الاحتفال بالحنة، الفيلم من تأليف وإخراج مراد مصطفى، شاركه في كتابة السيناريو محمد علي منصور.

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