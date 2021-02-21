«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

"كنت أتمنى أكون في نص حلاوتها، وفي مرة بصيت لها كتير، فسألتني: مالك بصالي كده، فقولتلها: إنت حلوه إزاي كده"، تحكي نجلاء فتحي في حوارها مع الإعلامي مفيد فوزي عن غيرتها من الفنانة سعاد حسني.وكانت الفنانة نجلاء فتحي قد اعترفت أنها ضد الأدوار السينمائية التي تتحول فيها المرأة في أغلب الأوقات لساقطة، وقالت في حوارها لجريدة "المصور"، إن المرأة في المجتمع المصري عكس ما تظهر على شاشة السينما في أغلبية الأفلام السينمائية، فهي رغم ما تعاني من فقر واحتياج مادي إلا أنها تحافظ على شرفها.كما كانت الفنانة نجلاء فتحي، حسب حوارها، ضد تجسيد أدوار فتاة الليل، خاصة وأنها لا تشعر معها بأي تعاطف، وكانت ترى أنه من المهم أن يجسد الفنان الشخصات التي تمس واقع وحياة الناس.وقالت نجلاء فتحي، في حوارها لجريدة "الحياة" 1997، إنها تعاملت مع الفن حسب عمرها، فالفنانة التي لا تعترف بفكرة الزمن والعمر مخطئة تمامًا، موضحة: "من غير المعقول أن أصر على تقديم الدور نفسه الذي أديته قبل عشرين عاما، فالممثلة إذا اهتمت بمظهرها الخارجي فقط، وأصرت على ألا تتقدم في العمر، فهي إما تصاب بانفصام في الشخصية أو تعتزل الفن أو تدمن المخدرات، أو تفكر في الانتحار".