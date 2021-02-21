رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجبل الأسود.. بدء حملة التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسى

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:09 ص
حملة التطعيم
حملة التطعيم
وكالات
طباعة
أعلن معهد الصحة العامة في الجبل الأسود عن بد التطعيم الجماعي بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي تم توريده للبلاد من صربيا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وصف المعهد بدء التطعيم بأنه "أهم مرحلة في محاربة الجائحة".

وكانت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش قد سلمت يوم 17 فبراير الجاري ألفي جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى الجبل الأسود، وذلك بعد أن وافقت السلطات الصحية في هذا البلد على استخدام اللقاح الروسي.

وذكرت وزارة الصحة في الجبل الأسود أن البلاد تجري مباحثات مع الحكومة الروسية ومركز غاماليا الروسي بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" من روسيا مباشرة.

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

قبل موعد عيد الأم 2021.. أجمل أفكار الهدايا لست الحبايب

فولهام يفوز على شيفيلد بهدف نظيف فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الليلة.. حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمى

«يا مرفأ الصديق» و«عند الحقول» جديد دار ظلال للنشر

افتتاح معرض موعد ملون للفنان نبيل على بجاليرى الكحيلة