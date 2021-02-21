الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من مقتل متظاهرين فى ميانمار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من تقارير تحدثت عن إطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين، واستمرار الاعتقالات.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: «نشعر بقلق عميق من التقارير حول إطلاق قوات الأمن في بورما النار على المحتجين، ومواصلتها اعتقال واضطهاد المتظاهرين وأشخاص آخرين، نحن نقف مع شعب بورما».وسبق أن قال موظفو طوارئ، إن شخصين قتلا في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، السبت، عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في 1 فبراير.وتستمر المظاهرات في البلاد منذ أكثر من أسبوعين، إلا أن هذا السبت أصبح يومًا الأكثر دموية منذ اندلاع الاضطرابات.