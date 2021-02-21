حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 21 فبراير 2021
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:37 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيا: قد تتلقي الكثير من الاخبار السيئة في عملك هذة الفترة، ولكن ستكتشف في نفسك مميزات وصفات تعلمك كيف تجتاز ذلك وتزيد من ثقتك في نفسك وثقة الاخرين بك.
عاطفيا: حبيبك يمر بفترة متعبة ويحتاج دعمك وسندك لانه لايشعر بوجودك بجانبه، الاهتمام يعيد الروح لعلاقتكم ثانيا.
صحيا: تعاني من فقد الشهية والسبب ليس تعب او مرض وانما السبب نفسي بسبب ماتمر به من مشاكل في العمل والعاطفة عالج الاسباب الحقيقية لتستعيد نشاطك وصحتك.
مهنيا: قد تتلقي الكثير من الاخبار السيئة في عملك هذة الفترة، ولكن ستكتشف في نفسك مميزات وصفات تعلمك كيف تجتاز ذلك وتزيد من ثقتك في نفسك وثقة الاخرين بك.
عاطفيا: حبيبك يمر بفترة متعبة ويحتاج دعمك وسندك لانه لايشعر بوجودك بجانبه، الاهتمام يعيد الروح لعلاقتكم ثانيا.
صحيا: تعاني من فقد الشهية والسبب ليس تعب او مرض وانما السبب نفسي بسبب ماتمر به من مشاكل في العمل والعاطفة عالج الاسباب الحقيقية لتستعيد نشاطك وصحتك.