حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 21 فبراير 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيا: جدد من الافكار العملية لديك، وابتكر مايجعلك تقبل علي العمل اكثر ويساعدك علي تحسين حالتك النفسية والمهنية.عاطفيا: هدوء بينك وبين الشريك، صلح ورجوع وازالة الكثير من التوتر الذي مررت بهم الفترة السابقة والشعور بالكثير من الاهتمام منه.صحيا: تحتاج لاخد حمام ساخن ليزول شعور التوتر عنك، واستبدل المهدئات الكيميائية بالمهدئات الطبيعية التي تفيدك.