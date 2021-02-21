حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 21 فبراير 2021
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:36 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:
مهنيا: جدد من الافكار العملية لديك، وابتكر مايجعلك تقبل علي العمل اكثر ويساعدك علي تحسين حالتك النفسية والمهنية.
عاطفيا: هدوء بينك وبين الشريك، صلح ورجوع وازالة الكثير من التوتر الذي مررت بهم الفترة السابقة والشعور بالكثير من الاهتمام منه.
صحيا: تحتاج لاخد حمام ساخن ليزول شعور التوتر عنك، واستبدل المهدئات الكيميائية بالمهدئات الطبيعية التي تفيدك.
مهنيا: جدد من الافكار العملية لديك، وابتكر مايجعلك تقبل علي العمل اكثر ويساعدك علي تحسين حالتك النفسية والمهنية.
عاطفيا: هدوء بينك وبين الشريك، صلح ورجوع وازالة الكثير من التوتر الذي مررت بهم الفترة السابقة والشعور بالكثير من الاهتمام منه.
صحيا: تحتاج لاخد حمام ساخن ليزول شعور التوتر عنك، واستبدل المهدئات الكيميائية بالمهدئات الطبيعية التي تفيدك.