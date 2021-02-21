حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 21 فبراير 2021
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:35 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:
مهنيًا: حاول أن تسترخي بعض الوقت ولا تجهد نفسك كثيرا في العمل بلا داعي حتى لا تشعر بالملل والاستنزاف والإرهاق وتستطيع مواصلة عملك.
عاطفيًا: اعمل على استعادة شريك حياتك والوصول إلى الاستقرار في علاقتك حتى لا تصلوا إلى طريق مسدود يتسبب في زيادة المشاكل بينكما.
صحيًا: لا تقف كثيرا واجلس بطريقة صحيحة حتى لا تشعر بألم في الظهر والقدم.
مهنيًا: حاول أن تسترخي بعض الوقت ولا تجهد نفسك كثيرا في العمل بلا داعي حتى لا تشعر بالملل والاستنزاف والإرهاق وتستطيع مواصلة عملك.
عاطفيًا: اعمل على استعادة شريك حياتك والوصول إلى الاستقرار في علاقتك حتى لا تصلوا إلى طريق مسدود يتسبب في زيادة المشاكل بينكما.
صحيًا: لا تقف كثيرا واجلس بطريقة صحيحة حتى لا تشعر بألم في الظهر والقدم.