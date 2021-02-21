حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 21 فبراير 2021
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:35 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:
مهنيًا: ابحث عن مهارات جديدة تضيف لك التميز في عملك، ستتمكن بفضل إخلاصك واجتهادك من تحقيق إنجاز مهم في حياتك العملية.
عاطفيًا: تواجه تحديًا في احتواء شريكك، ستنجح في هذا التحدي وتكسب ثقته الأمر الذي سيحدث فارق في علاقتكم لم يكن متوقعً.
صحيًا: تشعر بصداع نتيجة ضغوط العمل المتزايدة في العمل، حاول أن تحصل على قسط من الراحة والنوم لتستعيد نشاطك.
مهنيًا: ابحث عن مهارات جديدة تضيف لك التميز في عملك، ستتمكن بفضل إخلاصك واجتهادك من تحقيق إنجاز مهم في حياتك العملية.
عاطفيًا: تواجه تحديًا في احتواء شريكك، ستنجح في هذا التحدي وتكسب ثقته الأمر الذي سيحدث فارق في علاقتكم لم يكن متوقعً.
صحيًا: تشعر بصداع نتيجة ضغوط العمل المتزايدة في العمل، حاول أن تحصل على قسط من الراحة والنوم لتستعيد نشاطك.