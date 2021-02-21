حظك اليوم.. برج الثور الأحد 21 فبراير 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيا: أنت ملتزم في عملك ونتيجة التزامك سوف تجد تغيرات إيجابية مهمة الفترة القادمة ولكن ضع روتينًا يوميًا يساعدك على تنظيم وقتك وعملك.عاطفيا: أهم ما يميز شريكك هو أنه يتوافق معك في جميع الصفات وهذا مايجعلك تشعر بالراحة والاستقرار النفسي معه.صحيا: ابتعد عن الإفراط في تناول الموالح لأنها تؤثر على صحتك بالسلب ولا تنسى أن تشرب كثير من الماء.