حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 21 فبراير 2021
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:35 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيا: عندك طاقة تشتت، لابد أن تركز في عمل واحد فقط لتستطيع إنهاءه على أكمل وجه، وتكون النتيجة في صالحك حتى في أدق التفاصيل.
عاطفيا: تجنب الشجار مع شريكك لأنه يمر بفترة نفسية غير مستقرة، اجعله يشعر بالاهتمام والتفاهم معك.
صحيا: ابتعد عن التمارين الرياضية العنيفة حتى لاتتعرض لإصابة سلبية ثؤثر عليك.
مهنيا: عندك طاقة تشتت، لابد أن تركز في عمل واحد فقط لتستطيع إنهاءه على أكمل وجه، وتكون النتيجة في صالحك حتى في أدق التفاصيل.
عاطفيا: تجنب الشجار مع شريكك لأنه يمر بفترة نفسية غير مستقرة، اجعله يشعر بالاهتمام والتفاهم معك.
صحيا: ابتعد عن التمارين الرياضية العنيفة حتى لاتتعرض لإصابة سلبية ثؤثر عليك.