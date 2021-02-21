ترامب يستعد لإلقاء كلمة حول مستقبل الجمهوريين.. الأسبوع المقبل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يخطط لإلقاء كلمة خلال مؤتمر الحركة السياسية المحافظة الأسبوع المقبل حول مستقبل الحزب الجمهوري.وأوضحت الوكالة أن فعاليات المؤتمر ستجري من 25 إلى 28 فبراير في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا حيث سيلقي ترامب كلمته في يومها الأخير.وقال المصدر لـ"رويترز" إنه من المتوقع أن يتحدث ترامب حول "مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة" في الولايات المتحدة.وترك الجمهوري ترامب منصب الرئيس الأمريكي يوم 20 يناير مع انتهاء فترة ولايته وبعد خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي، جو بايدن.وشهدت فترة رئاسة ترامب فضائح وخلافات كثيرة في الساحة السياسية الداخلية بالبلاد وصلت إلى ذروتها يوم 6 يناير حينما اقتحمت مجموعة من أنصاره مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج السباق الرئاسي، حيث أسفرت الاضطرابات في الكابيتول عن مقتل 5 أشخاص.وتسببت هذه الأحداث في إطلاق الديمقراطيين بمجلس النواب عملية عزل ثانية ضد ترامب استهدفت منعه من شغل أي منصب في أجهزة السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته، إلا أن مجلس الشيوخ رفض إدانة الرئيس السابق، الذي كان يتهم بـ"التحريض على التمرد".ونشرت وسائل إعلام أمريكية في يناير تقارير قالت فيه إن ترامب يخطط لإنشاء حزب سياسي جديد سيتميز بنهج محافظ، لكن مستشاره الانتخابي، جيسون ميلير، نفى لاحقا صحة هذه الأنباء.