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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة نائب وزير الصحة المكسيكى بكورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:15 ص
هوجو لوبيز جاتيل
هوجو لوبيز جاتيل
وكالات
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أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل، عن إصابته بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال لوبيز جاتيل إنه مصاب بأعراض خفيفة بدأت من يوم الجمعة وأنه ينتظر التطعيم ويعتزم مواصلة العمل من منزله.

ويتحدث لوبيز بشكل منتظم خلال المؤتمرات الصحفية عن التطورات بشأن كورونا، بما في ذلك استراتيجية المكسيك بشأن اللقاحات، وكان هو الذي أشرف على تعافي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الفيروس، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

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