إصابة نائب وزير الصحة المكسيكى بكورونا

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل، عن إصابته بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".وقال لوبيز جاتيل إنه مصاب بأعراض خفيفة بدأت من يوم الجمعة وأنه ينتظر التطعيم ويعتزم مواصلة العمل من منزله.ويتحدث لوبيز بشكل منتظم خلال المؤتمرات الصحفية عن التطورات بشأن كورونا، بما في ذلك استراتيجية المكسيك بشأن اللقاحات، وكان هو الذي أشرف على تعافي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الفيروس، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.