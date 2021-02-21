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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: من المرجح عودة طلابنا إلى الجامعات الروسية فى أبريل القادم

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:59 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
وكالات
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قالت وزارة الخارجية التونسية، إن موسكو أعلمتها بأن الجامعات الروسية مستعدة لعودة الطلبة الأجانب في المستقبل القريب، على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن السلطات الروسية المختصة، أفادت بأن الجامعات مستعدة لعودة الطلبة الأجانب في المستقبل القريب، والذي يرجح مبدئيا أن يكون خلال شهر أبريل المقبل.

وأضافت الوزارة أنها تتابع بصفة مستمرة مع السفارة التونسية بموسكو، مسألة عودة الطلبة التونسيين إلى مقاعد الدراسة بالجامعات الروسية، بعد قرار السلطات الروسية إغلاق حدودها بسبب تفشي جائحة كورونا، وذلك من أجل تأمين هذه العودة في أحسن الظروف.

وكانت السلطات الروسية أعلنت أن الطلاب الأجانب القادمين من دول استأنفت الرحلات الجوية معها، يتعين عليهم الخضوع لاختبارين لكورونا قبل الحضور في مؤسسات التعليم العالي الروسية.

وأوضحت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية في بيان لها أن هؤلاء الطلاب يجب أن يخضعوا لاختبار فيروس كورونا خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة قبل دخولهم الأراضي الروسية، يليه اختبار ثان ينفذ في غضون 72 ساعة بعد الوصول.

ويسمح للطلاب بالشروع في الدراسة في حال إظهار الاختبارين نتيجة سلبية.

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