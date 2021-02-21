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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تخصص 128 مليون دولار لشراء لقاح «سبوتنيك V» الروسى

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:10 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
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خصصت السلطات البرازيلية أكثر من 128 مليون دولار لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وفقا لوثيقة رسمية نشرتها الحكومة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" لم تحدد الوثيقة موعدا دقيقا لتوريد اللقاح. ويشار فيها إلى أن المشتريات ستجري بدون إعلان مناقصة.

وكانت شركة "Uniao Quimica" البرازيلية للأدوية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد قدما في 15 يناير الماضي طلبا للسماح باستخدام لقاح "سبوتنيك V" في البرازيل.

ورفضت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل طلب التسجيل آنذاك، ما لم تجر المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح على أراضي البرازيل، لكنها تراجعت عن هذه المطالبة في وقت لاحق.

وأعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن توريد اللقاح قد يبدأ بعد أسبوعين من موافقة السلطات الصحية الوطنية البرازيلية على استخدامه.

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