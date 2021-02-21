طائرة أمريكية تفقد أجزاءً من هيكلها فوق أحياء سكنية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» حطت بسلام في دنفر عاصمة ولاية كولورادو بعد أن واجهت مشاكل في محركها.وقال موقع «USA Today»، إن أجزاء من طائرة بوينج «777» سقطت في العديد من أحياء مدينة برومفيلد بكولورادو إثر تعرضها لمشاكل فنية، ليقرر قائد الطائرة إثرها الرجوع إلى دنفر حيث حطت الطائرة بسلام.وكانت الطائرة متجهة من دنفر إلى مدينة هونولولو في هاواي وعلى متنها 231 راكبًا، وفق ما نقله متحدث باسم مطار دنفر.وأعلنت شرطة برومفيلد سقوط أجزاء من الطائر في أحياء عديدة على الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ووجهت تعليمات للسكان المحليين بعدم الاقتراب من أجزاء الطائرة المتناثرة.