الليلة.. حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمى

يقيم بمركز إبداع بيت السحيمي في مقره الكائن بشارع المعز٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ حفلًا فنيًا تحييه "فرقة النيل للآلات الشعبية" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة العامة للفنون الشعبية.تقدم الفرقة بإشراف الدكتورة منال إبراهيم، بعض المقطوعات الموسيقية، إلى جانب باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والتراثية والدينية والفلكلور الشعبي.ويتضمن برنامج الحفل مقطوعة موسيقية بعنوان "بهية"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأغانى الدينية والوطنية، إلى جانب أغانى "ابعتلي جواب"، "الطير المسافر"، "يمامة حلوة"، "مضناك"، "حاجة حلوة"، "فكروني"، ومجموعة من التابلوهات الفنية على أنغام الآلات الشعبية "فرعوني، العصايا، الحجالة، نوبي، تنورة".ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.