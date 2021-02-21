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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعلق عمل شركة طيران «فلاى بغداد» لأجل غير مسمى

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:29 ص
فلاى بغداد
فلاى بغداد
وكالات
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قررت سلطة الطيران المدني العراقية، تعليق عمل شركة "فلاي بغداد" اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وحتى إشعار آخر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع"، قالت السلطة العراقية، في بيان، إنها "تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية، شركة فلاي بغداد، بالتزاماتها المالية والقانونية، ما حدا بتعليق رحلاتها الجوية اعتبارا من الثلاثاء القادم 23 فبراير وإلى إشعار آخر".

وأضافت أن رحلات الشركة ستستأنف بعد "حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران"، دون مزيد من التوضيح.

وتأسست "فلاي بغداد"، المملوكة من مستثمرين عراقيين ومقرها بغداد، في 2015، ويتكون أسطولها الجوي من طائرتين بوينغ 737-700 سعة 149 مقعدًا وطائرة واحدة بومباردييه سي.آر.جيه 200 سعة 50 مقعدًا.

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