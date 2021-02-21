رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الروسى بواشنطن: لا نقوم بتسييس موضوع لقاحات كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:22 ص
أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف
وكالات
طباعة
كشف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أنه تلقى لقاح "موديرنا" الأمريكي ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن روسيا لا تقوم بتسييس موضوع اللقاحات المضادة للفيروس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال أنطونوف في حديث مع الإعلامي فلاديمير سولوفيوف، إنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح قبل أسبوع، وسيتلقى الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع.

وشدد الدبلوماسي على أن روسيا لا تقوم بتسييس موضوع اللقاحات. وقال: "إذا كان هناك لقاح جيد في البلاد وإمكانية الحفاظ على الصحة، فيجب اغتنام هذه الفرصة، وإن الخطوط الفاصلة في هذا المجال تضر بأمن مواطني البلد".

وأشار أنطونوف إلى أنه تلقى اتصالات من نظرائه من بلدان رابطة الدول المستقلة، الذين أعربوا عن رغبتهم في تلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وطلبوا منه حجز جرعات لهم إذا كانت هناك مثل هذه الإمكانية لتطعيم الدبلوماسيين من تلك الدول العاملين في الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

الصفقة المستحيلة.. الزمالك وراء تعثر مفاوضات الأهلي لضم نجم بيراميدز

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فولهام يفوز على شيفيلد بهدف نظيف فى الدورى الإنجليزى

المغرب.. فريق الجيش الملكى يفوز على مولدية وجدة 2-1

فوز ريال مدريد على بلد الوليد بهدف وحيد فى الليجا الإسبانية

طبيبة تكشف خطورة البطاطا على الصحة

أيام زمان

لماذا رفضت ابنة أسمهان ظهور والدتها على الشاشة؟

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

«يا مرفأ الصديق» و«عند الحقول» جديد دار ظلال للنشر

افتتاح معرض موعد ملون للفنان نبيل على بجاليرى الكحيلة

غدًا.. منير عتيبة بضيافة سلسلة أمسيات حوار ثقافى أونلاين

عرض فيلم «رجل المطر» فى قصر السينما بجاردن سيتى.. اليوم