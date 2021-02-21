السفير الروسى بواشنطن: لا نقوم بتسييس موضوع لقاحات كورونا

كشف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أنه تلقى لقاح "موديرنا" الأمريكي ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن روسيا لا تقوم بتسييس موضوع اللقاحات المضادة للفيروس.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال أنطونوف في حديث مع الإعلامي فلاديمير سولوفيوف، إنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح قبل أسبوع، وسيتلقى الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع.وشدد الدبلوماسي على أن روسيا لا تقوم بتسييس موضوع اللقاحات. وقال: "إذا كان هناك لقاح جيد في البلاد وإمكانية الحفاظ على الصحة، فيجب اغتنام هذه الفرصة، وإن الخطوط الفاصلة في هذا المجال تضر بأمن مواطني البلد".وأشار أنطونوف إلى أنه تلقى اتصالات من نظرائه من بلدان رابطة الدول المستقلة، الذين أعربوا عن رغبتهم في تلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وطلبوا منه حجز جرعات لهم إذا كانت هناك مثل هذه الإمكانية لتطعيم الدبلوماسيين من تلك الدول العاملين في الولايات المتحدة.