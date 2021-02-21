فرنسا تدين عنف قوات الأمن فى ميانمار ضد المتظاهرين السلميين

دانت وزارة الخارجية الفرنسية، استخدام قوات الأمن في ميانمار العنف ضد المتظاهرين السلميين الذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الوزارة في بيان: «العنف الذي ارتُكب في ماندالاي اليوم السبت غير مقبول».وقال عاملون في الطوارئ إن اثنين قتلا في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير، وذلك في أكثر الأيام دموية خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.