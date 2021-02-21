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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: رصد 21 متحورا جديدا من كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:18 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلن ائتلاف المختبرات الجينية والسلالات المنتشرة لفيروس كورونا في المغرب، الكشف عن 21 متحورا جديدا من السلالة الإنجليزية.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيانها، إن العدد الإجمالي لهذه الطفرات يصل إلى 24 سلالة تم الكشف عنها إلى حد الآن.

وأضافت إلى أن جهاز المراقبة الجينومية لم يكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي لفيروس كورونا في المغرب.

وأكدت وزارة الصحة المغربية بأن فيروس كورونا لا يزال منتشرا بالبلاد، ودعت جميع المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من اليقظة، خاصة اثناء عملية التلقيح ضد الفيروس التاجي، وان المناعة الجماعية لم يتم تحقيقها بعد.

وكانت وزارة الصحة المغربية أفادت بأنها، في إطار إستراتيجيتها المتعلقة بالمراقبة الجينية لفيروس كورونا المستجد، وضعت ائتلافا من المختبرات ذات منصة وظيفية للتسلسل الفيروسي، "يتكون من المختبر المرجعي للأنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي التابع للمعهد المغربى للصحة، ومختبر التكنولوجيا الحيوية الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، ومنصة الجينومات الوظيفية للمركز الوطني للبحث العلمي، بالإضافة إلى معهد باستور بالدار البيضاء".

واوضح بيان الوزارة إن المهمة الرئيسية لشبكة هذه المختبرات "تتمثل في تحديد السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد المنتشرة بالمغرب وتمييزها بالتسلسل الجيني"، على أن يتم إجراء تسلسل سلالات الفيروس التي تم جمعها من مختلف المختبرات العمومية والخاصة، بما فيها المختبرات المتنقلة والمختبرات المقامة على متن السفن التي تنقل المسافرين من أوروبا إلى المغرب، وذلك بشكل مستمر بين مختبرات الائتلاف.

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