مقتل طفل وإصابة 3 آخرين جراء قصف حوثى على حى سكنى جنوبى غرب اليمن

أعلنت مصادر يمنية، مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين، ورجل مسن، إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي على حي سكني بمدينة تعز جنوبي غرب اليمن.ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن المصادر، قولها، إن: "طفلا قتل، وأصيب اثنان آخران، ورجل مسن، جراء قصف لميليشيات الحوثي الانقلابية استهدف حي الروضة السكني، شمال مدينة تعز".وأوضحت المصادر، أن الطفل محمد عبدالواحد هزبر 10 سنوات، قتل جراء القصف الذي طال الأحياء السكنية في حي الروضة وأصيب شقيقه الطفل ماهر 9 سنوات، وطفل آخر يدعى أيمن أمين محمد سيف 13 عاما، والمواطن الستيني أحمد عبدالله عبدالسلام، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حي الروضة والموشكي في تعز تعرضا لقصف مدفعي مكثف من قبل الميليشيات الانقلابية.جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تشن بين الحين والآخر قصف عشوائي على الأحياء السكنية في المدينة ما يتسبب بمقتل وجرح العشرات من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.