فولهام يفوز على شيفيلد بهدف نظيف فى الدورى الإنجليزى

فاز فريق فولهام على ضيفه شيفيلد بهدف نظيف،ضمن منافسات الجولة ٢٥ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.سجل هدف فولهام واللقاء الوحيد، لاعبه أديمولا لوكمان في الدقيقة ٦١.الفوز رفع رصيد فولهام إلى ٢٢ نقطة في المركز الثامن عشر بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند ١١ نقطة في المركز العشرين والأخير.