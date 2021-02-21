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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض موعد ملون للفنان نبيل على بجاليرى الكحيلة

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:50 ص
الفن التشكيلي
الفن التشكيلي
نضال ممدوح
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يفتتح غدا الإثنين بجاليري الكحيلة في مقره الكائن بــ15 شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين معرض الفنان التشكيلي العراقي نبيل علي، والذي يقام في الفترة من 22 فبراير حتى يوم 2 مارس 2021 تحت عنوان "موعد ملون".

يضم المعرض 30 عملا من مختلف المقاسات، وهو المعرض الخامس للفنان العراقي الذي ينظمه جاليري الكحيلة للفنون.

وقال نبيل علي في تصريحات خاصة لــ"الدستور" عن المعرض: "موعد ملون" هي فكرة ملهمة بالنسبة لي وأتذكر كانت أوقات ملونة ويسودها الفرح والرومانسية والحب وحركات الألعاب السريعة، والناس والباعة المتجولين وكل هذه الأشياء محفورة في ذاكرتي ولا أعرف لماذا خرجت على شكل لوحات في هذا التوقيت بالذات، كل الذي أعرفه هو تجسيد هذه الذكريات على شكل لوحات فنية باستخدام الألوان القوية والواضحة، مع مراعاة التناسق وإضافة مساحات بألوان محايدة لإعطاء المشهد نوع من الضبابية والإنسجام".

ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح زوار المعرض، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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