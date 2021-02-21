عرض فيلم «رجل المطر» فى قصر السينما بجاردن سيتى.. اليوم

يستأنف قصر السينما بجاردن سيتي فعالياته الفنية٬ حيث يعرض في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ الفيلم الروائي الطويل "Rain man" أو "رجل المطر" من بطولة داستن هوفمان وتوم كروز٬ ومن إخراج باري ليفنسون.وعرض الفيلم لأول مرة عام 1988، واستحق لقب "فيلم الجوائز"، حيث حصل على 8 جوائز أوسكار أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل ممثل، كما حصل قبل الأوسكار على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين الدولي.وتدور أحداث الفيلم حول الشقيقين، "شارلي" والذي يعمل في تجارة السيارات ويعاني من أزمة مالية، وهو الذي لم يكن على وفاق مع والده المليونير وتركه منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره.أما الشقيق الأكبر "ريموند" فقد كان مقيمًا في مصح للمتخلفين عقليًا منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، حيث كان يعاني من مرض عقلي دفعه إلى التوحد مع الذات والعجز عن فهم الواقع والتعامل معه وإقامة علاقات سوية طبيعية مع الآخرين.لكنه في الوقت ذاته يملك قدرة هائلة ومذهلة في التعامل مع الأرقام وحل المسائل الحسابية، هذا إضافة إلى امتلاكه لذاكرة قوية وملفتة يمكن أن تختزن معلومات وإحصاءات تثير الدهشة حقًا، كحوادث الطيران مثلًا.