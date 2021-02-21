إصدار النسخة العربية لـ«أنشودة اللؤلؤة» للشاعر البولندى تشيسواف ميووش

تصدر قريبًا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية٬ للمجموعة الشعرية "أنشودة اللؤلؤة" للشاعر البولندي الحائز على جائزة نوبل للآداب للعام 1980 تشيسواف ميووش٬ بترجمة وتقديم لــ هاتف جنابي.ومن أجواء الديوان نقرأ:بلى، أتذكربلى، أتذكر الباحةَ في بيت (آل رومر).وفي أي مكان كان فراش" الليتواني الغيور".و في الشيخوخة، وقفتُ في صحن جامعتي.في الأروقة، أمام مدخل كنيسة القديس يوحنا.يا لبعد المسافة، لكنه كان بمقدوري أنْ أسمعَ فرقعةََ سائقِ.العربة ثم كيف ندخل مع كامل الشلةِ من (توهانوفيتش).إلى رواق القصر في (شتشورش آل خربتوفيتش).لكي نقرأ في أكبر مكتبة في ليتوانيا كتبا.مزينة بصورة إنسان الفضاء.ومما جاء علي الغلاف الخلفي للديوان: أخذت اللؤلؤ وانطلقت في طريق عودتي إلي منزل أبي. نزعت من جسمي ثيابهم القذرة والنجسة تاركا إياها ورائي في أرضهم. وهكذا توجهت لكي أتمكن مباشرة من الوصول إلي نور وطننا المشرق.حلقت أمامي الرسالة التي أيقظتني٬ ومثلما أيقظتني بصوتها سابقا قادتني الآن بنورها الساطع أمام ناظري وبصوته هدأ روعي وشجعني بحبه.