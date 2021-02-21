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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ريا أبى راشد تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:34 ص
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
سارة ساويرس
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شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، جمهورها أحدث إطلالة لها ارتدت فيها فستان أنيق كلاسيكي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حازت صورتها على إعجاب الالاف من المتابعين وانهالت التعليقات الإيجابية.

واختارت رايا فستان أسود اللون، قصير، كلاسيكي، وفوقه ينسدل الشيفون المنقوش، مزين بالكشاكش عند الاكتاف، وظهرت بإطلالة غير متكلفة، حيث لم ترتدي أي إكسسوارات، ونسقت مع إطلالاتها حذاء أسود اللون، ذو كعب عال، وجعلت شعرها منسدلًا على أكتافها لتبرز جمالها.

وريا أبي راشد هى مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت ريا من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، ومن خلال برنامجها استطاعت رايا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم العالم.
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

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